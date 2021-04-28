AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI
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AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarpıp, yan yattı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyere çarpıp, yan yattı. Kazada bir kişi yaralandı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bağlantı yolundan Küçükçekmece istikametine giden 34 ANA 787 plakalı otomobil, adı açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki bariyere çarptı. İçinde 4 kişi bulunan otomobil, çarpmanın etkisiyle yan yattı. Kazada, Suriyeli Mohammed İhsan Al Sraeh, yaralandı. Sürücü ile diğer 2 kişi ise yara almadı. Yaralı İhsan Al Sraeh, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI
AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI
AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI
AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI
AVCILAR'DA BARİYERE ÇARPAN OTOMOBİL YAN YATTI; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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