AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1
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AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı.

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edildi. Binanın ikinci katında mahsur kalan kişi çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. Atlama anları kameraya yansıdı.

AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1
AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1
AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1
AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1
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AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1 - Haberler
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