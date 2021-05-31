AVCILAR'DA BARAKADAKİ YANGIN BİNAYA SIÇRADI; BİNADAN ATLAYAN KİŞİ KAMERADA-1

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı.

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edildi. Binanın ikinci katında mahsur kalan kişi çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. Atlama anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı