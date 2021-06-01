AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
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AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da banka şubesi önünde sırada bekleyen kadınlar arasında laf atma konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AVCILAR'da banka şubesi önünde sırada bekleyen kadınlar arasında laf atma konusunda başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşine küfredildiğini öne süren bir kişinin de karıştığı kavga caddeye taştı. Kavga, güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Avcılar, Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'ndeki banka şubesi önünde saat 15.00 sıralarında sıra bekleyen iki kadın arasında laf atma konusunda başlayan tartışmada kadınlar birbirlerine hareket ve küfretmeye başladı. Tartışan kadınlardan birisinin hakaret etmesi üzerine yanında bulunan adam da eşine kimsenin küfredemeyeceğini belirterek kavgaya karıştı. Çevredekilerin müdahalesine rağmen caddeye taşan kavgaya çevredeki esnaf müdahale ederek tarafları ayırdı. İhbar üzerine sevk edilen polis de kalabalığı dağıttı. Kavgayı gören ve müdahale eden dönerci ustası Vedat Aydın, başı örtülü kadının tartıştığı kadının küfretmeye başladığını bunun üzerine gerginliğin büyüdüğünü söyledi. Kavga anları ise kameralara yansıdı.

Pideci Abdullah Barış da, "Banka sırası beklerken kadınlar arasında bir münakaşa oldu. Kadın karşı tarafa ağza alınmayacak küfürler etti. Adam karısına küfredilince el kaldırdı. Yoldan geçen biri ne olduğunu anlamadan 'Kadına nasıl el kaldırırsın' diyerek müdahale etmeye kalkınca kavga büyüdü" dedi.

AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA
AVCILAR'DA BANKA ÖNÜNDE SIRA BEKLEYEN KADINLARIN LAF ATMA KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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