Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle baltalı ve sopalı kavga çıktı.

Avcılar'da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle baltalı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndeki iki aile arasında yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve balta ile saldırmaya başladı. Saldırının ardından taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kavganın ardından elinde balda ile dolaşan bir şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı
Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ÇORAPTA SAKLADIĞI ALTIN VE PARALARI DOLANDIRICIYA VERDİ
ÇORAPTA SAKLADIĞI ALTIN VE PARALARI DOLANDIRICIYA VERDİ
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
Son dakika haber! İsrail savaş uçakları, Gazze'deki güvenlik merkezlerini yoğun bombardımana tuttu
ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
ABD'deki İsrail protestosunda arbede (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Burak Sergen Kenan Doğulu Jennifer Lopez
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:19:00. #1.14#

title