Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada
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Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Avcılar'da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Avcılar'da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Avcılar'da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1'inci ve 2'inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Mahalleliyi şoke eden olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın balkonları büyük bir gürültü ile çöküyor. Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtuluyor. Çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar dışarı çıkıyor.

(Emre Baba - Deniz Zeybek/İHA)

Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada
Son dakika haberleri | Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
Avcılar'da gece yarısı 7 katlı bir binanın iki balkonu çöktü
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