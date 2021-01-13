Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı

13.01.2021 13:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:20
Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı

AVCILAR'da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne geçen hafta yeniden kurulan pazar tezgahları kaldırıldı.

AVCILAR'da geçen ay yıkım süreci tamamlanmadan balkon demirleri sökülmek istenirken iki balkonu birden çöken, 2 işçinin yaralandığı binanın önüne geçen hafta yeniden kurulan pazar tezgahları kaldırıldı.

Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta 1984 yılında yaptırılan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak henüz yıkım için ruhsat verilmeyen 5 katlı sitenin 4 ve 5'inci kat balkonları geçen 15 Aralık'ta korkuluklar sökülürken yıkıldı. İki işçinin düşerek ağır yaralandığı olayda balkonların yapımında kullanılan demirlerin büyük korozyona uğradığı ve standartların çok altında kalınlıkta olduğu belirtildi. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile birlikte bu sokakta da kurulan semt pazarına birkaç hafta izin verilmedi. Henüz yıkım süreci tamamlanmayan, tehlikeli olduğu için mühürlenen binanın önünde geçen hafta pazar tezgahlarını açarak satış yapan esnaf ve yoldan geçenler, tehlikenin farkında olmadan alışverişlerini yaptı. Yıkılma tehlikesi olan bina önündeki pazarcıların tezgah açmasına bugün izin verilmedi. Binanın bulunduğu tezgahların yerine yüksek demir paravanlar yerleştirildiği,, hemen karşısındaki inşaat alanının önüne de  Avcılar Belediyesi'nin demir bariyerlerinin yerleştirilerek olası kazanın önüne geçilmesine çalışıldığı görüldü.


- İstanbul
Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı
Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı
Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı
Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Demet Şener Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Avcılar'da balkonları çöken binanın önündeki tezgahlar kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 13:23:50. #1.14#
title