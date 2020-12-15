AVCILAR'DA BALKONLARI ÇÖKEN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
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AVCILAR'DA BALKONLARI ÇÖKEN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

15.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:03
AVCILAR'DA BALKONLARI ÇÖKEN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erol DEĞİRMENCİ - İstanbul DHA - AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hala oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor. Çöken bina havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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