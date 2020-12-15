Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi
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Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi

15.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:31

Avcılar'da balkonları çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da balkonları çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada izinsiz yapılan yıkım çalışmaları sırasında balkonlar çöktü. Olayda iki işçi yaralandı.

Balkonların çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi.

(Murat Delice - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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