Avcılar'da balkonları çöken bina havadan görüntülendi

Avcılar'da balkonları çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da balkonları çöken bina drone ile havadan görüntülendi.

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binada izinsiz yapılan yıkım çalışmaları sırasında balkonlar çöktü. Olayda iki işçi yaralandı.

Balkonların çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi.

(Murat Delice - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı