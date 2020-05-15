Avcılar'da balkonda sıkışan kumru kurtarıldı
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Avcılar'da balkonda sıkışan kumru kurtarıldı

AVCILAR'da binanın kapalı balkonu ile camekanın arasına sıkışan kumru itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da balkonda sıkışan kumru kurtarıldı
15.05.2020 09:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:29

AVCILAR'da binanın kapalı balkonu ile camekanın arasına sıkışan kumru itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Çimen Sokak'ta bulunan binanın boş olan ikinci katındaki kapalı balkon ile önündeki camekanın arasına giren kumru bir türlü çıkamadı. Karşı binadaki dikkatli bir kişi tarafından fark edilen kuş, ev sahibine ulaşılamaması nedeniyle kurtarılamadı. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye erleri merdivenle, balkona ulaştı. Bir görevli kuşun bulunduğu yere uzanarak kumruyu almak istedi. Kuş korkarak kapalı balkon ile camekan arasında gidip elince itfaiye erini biraz uğraştırdı. Görevli itfaiyeci kuşu alarak yere indirirken yapılan kontrollerde kanat veya başka bir yerinde kırık olmadığı görüldü. İki günden bu yana mahsur kaldığı sanılan kuşa bir kapta su verildi.

İtfaiye eri Mustafa Saka, "Bu üçüncü oluyor. Kuşlar hep oraya sıkışıyor, çıkamıyor. İçinde oturan aileleri uyarıyoruz kuşlar kurtuluyor. Ancak, bu içinde kimsenin olmadığı evde mahsur kaldı" dedi.Daha sonra salıverilen kuş bir süre uçtuktan sonra uzun süren hareketsizlik nedeniyle düştü. İtfaiye eri bunun üzerine kuşu kendisine gelebilmesi için yanlarına alırken daha sonra salacaklarını söyledi. İftar saatine yakın merdivenli itfaiye aracının geldiğini ve kuş kurtarma operasyonu yaptığını gören çevredekiler olanları pencere ve balkonlarından izledi. Kuşun kurtarılması üzerine itfaiye erlerini alkışladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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