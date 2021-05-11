Son dakika haberi | AVCILAR'DA BALKONA TIRMANIP EVE GİREN HIRSIZ KAMERADA

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Gelen son dakika haberlerine göre AVCILAR'da 3 ayrı eve farklı zamanlarda balkonlarına tırmanarak girip, hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da 3 ayrı eve farklı zamanlarda balkonlarına tırmanarak girip, hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Balkona tırmanıp, eve giren şüphelilerden biri kameralara yansıdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 24 Mart ile 8 Mayıs tarihleri arasında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 ayrı evden 3 cep telefonu çalınması üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, evlere balkonlarına tırmanarak giren şüphelilerin 18 yaşından küçük Suriye uyruklu M.H. ve A.S. ile E.D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 2 cep telefonunu Esenyurt ilçesinde yine Suriye uyruklu 35 yaşındaki D.E.?ye sattıkları belirlendi. Gözaltına alınan D.E., hakkında 'Suç Eşyası Satın Alma' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden ise A.S. ve E.D. serbest bırakılırken, M.H.,adli kontrolle salıverildi. Öte yandan şüphelilerden birinin balkona tırmanıp eve girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı