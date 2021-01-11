Avcılar'da balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

AVCILAR'da cam balkonda sıkışan güvercin bir gün sonra itfaiyeye haber verilmesi ile kurtarıldı. Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir sitede bulunan binanın 2'nci katında bulunan boş dairenin cam balkonuna girip çıkamayan bir güvercin olduğu fark edildi. Yolun karşı tarafındaki binada oturan Mehmet Ali Keseyapar, siteye giderek güvenlik görevlisine bilgi verdi. Site görevlileri bu dairenin boş olduğunu, kendilerinde anahtar olmadığını söyledi. Keseyapar, bunun üzerine itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye aracındaki erlerden biri sepetli merdiven aracı ile kuşun mahsur kaldığı Fransız tipi cam balkona ulaştı. 24 saati aşkın süreden bu yana cam balkonda mahsur kalan güvercin kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erinden korkarak ona yakalanmamak için çaba harcamasına rağmen kısa sürede yakalandı. İtfaiye eri okşayarak sakinleştirdiği kuşa su içirdikten sonra onu serbest bıraktı. İtfaiyeyi arayarak güvercinin kurtarılmasını sağlayan Mehmet Ali Keseyapar, "Bir can bir candır. Kuşun cam balkonda çaresiz görünce itfaiyeyi aradım. Sağolsunlar kısa sürede gelip onu kurtardılar." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş