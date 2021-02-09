Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
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Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

09.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:14
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın balkonu büyük gürültü ile çöktü,binada oturanlar tahliye edildi.

AVCILAR'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın balkonu büyük gürültü ile çöktü,binada oturanlar tahliye edildi.  İlçede geçen Ekim ayından bu yana 3 ayrı binanın balkonları kendiliğinden çökmüş oldu.

Ambarlı Mahallesi'ndeki son olay  7 Şubat pazar günü Martı Sokak'ta saat 06.30 sıralarında 4 katlı binada meydana geldi. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan, alt tarafında 3 dükkan bulunan 9 daireli binanın 3'üncü katındaki balkonlardan biri kendiliğinden büyük gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı olay üzerine Avcılar Belediyesi'ne haber verildi. Gelen ekipler, binada bulunanları tahliye ederek, etrafına güvenlik bariyeri yerleştirdi.  Binada oturan aileler yakınlarının yanına giderek yerleşirken, gidecek yerleri bulunmayan 'Sude' ailesinin 5 ferdi, Avcılar Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir otele geçici olarak yerleştirildi.

BİNA SAKİNLERİ ANLAŞAMAMIŞ

Bu binada iş yeri bulunan Hüseyin Karatay, "Burası, 40 yıllık bina. Belediye gelip girişi yasakladı. Herkes gibi kentsel dönüşüm istiyoruz. Bina şu anda boş, oturum izni yok. Yaşanmıyor. Bugün balkon çöktü, yarın bina çökebilir. Allah'tan yaralımız yok. Bina sakinleri anlaşamadığı için kentsel dönüşüme gidilememişti" dedi.

DAHA ÖNCE ÇÖKEN BİNALARAvcılar'da 11 Ekim 2020'de  Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın balkonu çökmüş, iki araçta hasar meydana gelmişti.  15 Aralık 2020'de de Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı  binanın üstten iki balkonu demirleri sökülürken gürültü ile çökmüş, 2 işçi ağır yaralanmıştı. Mühürlenen bu bina geçen ay yıktırılmıştı.

Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
Avcılar'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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