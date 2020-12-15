AVCILAR'DA BALKON ÇÖKTÜ : 2 YARALI (2)

Erol BÜYÜKBURÇ - İstanbul DHA - AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hala oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı