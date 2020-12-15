Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı (1)
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Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı (1)

15.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:33
Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı (1)

AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4 ve 5'inci katlarındaki balkonlar çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:35:08. #1.15#
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