Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı (1)
15.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:33
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
AVCILAR'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın 4 ve 5'inci katlarındaki balkonlar çöktü. Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı