Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:14
Avcılar'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Avcılar'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Demir Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki balkon, söküm çalışmaları sırasında çöktü.
Balkondaki 2 kişi aşağıya düşerek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle çalışmalara ara verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk