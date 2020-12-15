Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

15.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:14
Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Avcılar'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Avcılar'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Demir Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki balkon, söküm çalışmaları sırasında çöktü.

Balkondaki 2 kişi aşağıya düşerek yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:14:40. #1.15#
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