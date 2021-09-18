Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği - Haberler
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Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Haberler | Güncel

- Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği Avcılar'da Dünya Temizlik Günü kapsamında balık adamların yaptığı kıyı temizliğinde denizden çok sayıda araba lastiği, plastik sandalye ve alkol şişesi çıktı.

- Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği

İSTANBUL - Avcılar'da Dünya Temizlik Günü kapsamında balık adamların yaptığı kıyı temizliğinde denizden çok sayıda araba lastiği, plastik sandalye ve alkol şişesi çıktı.

Avcılar'da Dünya Temizlik Günü Programı kapsamında "Atıksız Dünya, Atıksız Avcılar" programı düzenlendi. Avcılar Belediyesi, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Kent Kültür Kalkınma Derneği'nin de aralarında bulunduğu gruplar hem karada hem de deniz altında temizlik yaptı. Özellikle denizde kıyıda yapılan temizlikte çıkan malzemeler şaşırttı. Kıyı temizliğinde atık araç lastikleri, sandalye bıçak ve alkol şişeleri çıktı. Programa katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, etkinlik kapsamında yapılan çalışmalardan bahsederek, "En önemli temizlik kirletmemek hem de doğamıza atık üretmemiz lazım. Maalesef dünyamızda bilinçsiz şekilde hem sanayi hem de evsel atık unsuru var. Biz temizliyoruz ama lütfen kirletmeyelim. Lütfen atık üretmeyelim dünyamıza zarar vermeliyim. Dünyamızı geçmişten ve gelecek çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara yaşanabilir bir ülke dünya denizler ve kara bırakabilmek için özel çaba sarf etmemiz lazım. Zaten son yıllarda bir sürü doğal olayın felakete dönüştüğünü gördük. Yangınlar, seller aslında dünyaya verdiğimiz zarar gösteriyor. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre ve dünya bırakabilmek için tüm insanlığı çevreye uyumlu olmaya, temizlemeye, atık üretmemeye davet ediyorum. Bugün balık adamlar indiler birazdan çalışacaklar aldığımız bilgilere göre aşağıda denizde olmaması gereken bir sürü malzeme var. Deniz alıp götürür düşüncesi son derece yanlış. Bunları dikkate alıp asla unutmadan doğa uyumluluğu yürütmemiz sürdürmemiz lazım. Buradan herkese uyumlu olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Geri dönüşüme katma noktasında kararlıyız"

Çevre Koruma Müdürlüğü Personeli Süleyman Ayaz ise amaçlarının atık toplayıp bilinç oluşturmak olduklarını kaydederek, "Avcılar Belediyesi olarak biz atıklarımızı ayrıştırarak toplama ve bu ayrıştırma neticesinde de meydana gelen ürünlerimizi geri dönüşüme katma noktasında kararlıyız. Denizlerimizde çok fazla atık var. Biz bu vesile ile Avcılar'da bir farkındalık başlattık. Vatandaşlarımızın da katkısı ile bunu da belirli noktaya kadar getirdik" diye konuştu.

Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği

Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği

Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği

Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği
İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da balık adamlı deniz temizliği - Haberler
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