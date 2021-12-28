AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, 3 hırsız girdikleri baklavacıdan 10 bin lira para çalıp, kayıplara karıştı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, 3 hırsız girdikleri baklavacıdan 10 bin lira para çalıp, kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Aralık Salı gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir baklavacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli caddeyi kontrol edip, kimsenin geçmediğinden emin olduktan sonra baklavacının kapısını açtı. İçeri giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin 330 lira parayı alarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık sırasında dükkanın alarmının sinyal göndermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, dükkanda yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

AVCILAR'DA BAKLAVACIDAN 10 BİN LİRA ÇALDILAR; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

Son dakika gündem: Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı (2)

 Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title