AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
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AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta 17 gün içinde 3 kez yol çöktü.

AVCILAR'da İSKİ'nin çalışma yaptığı sokakta 17 gün içinde 3 kez yol çöktü. 3 çökmede çukura düşen 3 araç çekilerek kurtarılırken mahalle sakinleri, yağmurlu günlerde yolun çamurla kaplandığını belirtti.

İSKİ'nin bir süre önce altyapı çalışması başlattığı Cihangir Mahallesi Karınca Sokak'ta dün

ve bu sabah, çökme meydana geldi. Çökmeler nedeniyle 2 aracın mahsur kaldığı yolda, 31 Mayıs'ta da çökme meydana gelmiş, park halindeki bir minibüsün lastiklerinin çukurda kalmıştı. Evinin önündeki yol çökmelerine tepki gösteren Bilal Tuncer, "İlk olarak park halindeki bir minibüsün lastikleri gömüldü. Bir ayda üçüncü olay. Her yer çamur içinde. Kimse aracını yıkayamıyor. Bir aydır  pencereleri açamıyoruz, araçlarımızla garajımıza giremiyoruz. Bir an önce buna çözüm bulsunlar" dedi.

AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ
AVCILAR'DA AYNI YOL 17 GÜNDE 3'ÜNCÜ KEZ ÇÖKTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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