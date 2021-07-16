Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı
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Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı

Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da at arabası ile gezen 2 kadın şüpheli, apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı.

AVCILAR'da at arabası ile gezen 2 kadın şüpheli, apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.50 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan apartmanın önünde gerçekleşti. At arabası ile gelen 2 kadın, sokak üzerinde gezmeye başladı. Etrafta kimsenin olmadığından emin olan kadınlar, apartmanın önündeki rögar kapaklarını hedef olarak seçti. Söktükleri kapakları, at arabasına yükleyen 2 şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah apartmanın altındaki dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri kapakların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceldi. Yaşanan hırsızlığı gören dükkan sahipleri, kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin şüphelileri, yakalamak için çalışmaları sürüyor. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı
Avcılar'da at arabalı kadınlar rögar kapaklarını böyle çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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