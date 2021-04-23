Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar
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Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açıldı.

Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda bulunan kamyondan havaya ateş açıldı. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde asker uğurlaması için konvoy yapan şahıslar, uzun süre kornalar çalarak hareket etti. Konvoyda kamyonlar da bulunuyordu. Bazı kişiler kamyonundan camından silahla havaya ateş açtı. Yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar
Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar
Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar
Son dakika haberi! Avcılar'da asker uğurlama konvoyunda kamyondan silahla hava ateş açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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