AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
AVCILAR'da kapasitesinin üzerinde ev eşyasının taşındığı kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
AVCILAR'da kapasitesinin üzerinde ev eşyasının taşındığı kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Görüntüler, geçen pazar Haramidere TEM bağlantı yolunda kaydedildi. Avcılar yönünde giden aşırı yüklü kamyonet trafiktekilere korku dolu anlar yaşattı. Kamyonet bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı