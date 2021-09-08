AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
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AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kapasitesinin üzerinde ev eşyasının taşındığı kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

AVCILAR'da kapasitesinin üzerinde ev eşyasının taşındığı kamyonetin trafikteki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntüler, geçen pazar Haramidere TEM bağlantı yolunda kaydedildi. Avcılar yönünde giden aşırı yüklü kamyonet trafiktekilere korku dolu anlar yaşattı. Kamyonet bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA AŞIRI YÜKLÜ KAMYONETİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler
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