AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU
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AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 35 yaş üzerindekilerin koronavirüse aşısı için randevu alabileceklerini açıklamasının ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yoğunluk oluştu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 35 yaş üzerindekilerin koronavirüse aşısı için randevu alabileceklerini açıklamasının ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yoğunluk oluştu. Aşı için hastaneye gelenler, sırayla içeriye alındı. Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne randevu alanların yanı sıra sosyal güvenlik kurumuna bağlı çalışanlar ve 35 yaş üstündekiler de geldi. Aşı sırası bekleyenler kuyruğa girdi. 10'ar kişilik gruplar halinde hastane binasına alınanlar aşılarını oldu.

AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU
AVCILAR'DA AŞI YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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