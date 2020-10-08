Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma
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Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma

08.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:04
Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma

METEOROLOJİ'nin İstanbul için yaptığı şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi. otomobiline kilim örtmekle yetinmeyerek, sehpaları da ters çevirerek aracın üzerine dizdi.

METEOROLOJİ'nin İstanbul için yaptığı şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi. otomobiline kilim örtmekle yetinmeyerek, sehpaları da ters çevirerek aracın üzerine dizdi. Sehpalı otomobil koruması yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma
Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma
Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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