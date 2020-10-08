Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma
08.10.2020 17:56 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:04
METEOROLOJİ'nin İstanbul için yaptığı şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi. otomobiline kilim örtmekle yetinmeyerek, sehpaları da ters çevirerek aracın üzerine dizdi.
METEOROLOJİ'nin İstanbul için yaptığı şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi. otomobiline kilim örtmekle yetinmeyerek, sehpaları da ters çevirerek aracın üzerine dizdi. Sehpalı otomobil koruması yoldan geçenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş