Avcılar'da araç sahibinden doluya karşı sehpalı koruma

METEOROLOJİ'nin İstanbul için yaptığı şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir kişi. otomobiline kilim örtmekle yetinmeyerek, sehpaları da ters çevirerek aracın üzerine dizdi.