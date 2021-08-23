Avcılar'da anne ve oğlu asansörde mahsur kaldı

Avcılar'da bir anne ve oğlu bozulan asansörde mahsur kaldı.

Avcılar'da bir anne ve oğlu bozulan asansörde mahsur kaldı. Anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre anne ve oğlu apartmanda kullandıkları asansörün bozulmasıyla mahsur kaldı. Apartmandaki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi levye yardımıyla önce çocuğu, ardından da annesini mahsur kaldıkları asansör kabininden çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı