Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 21'i yabancı 23 kişiye 80 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 21'i yabancı 23 kişiye 80 bin lira ceza

Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 21'i yabancı 23 kişiye 80 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir evde parti verdikleri belirlenen 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

AVCILAR'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir evde parti verdikleri belirlenen 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti. Bir evde 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir arada bulundukları ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi. Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı.


Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 21'i yabancı 23 kişiye 80 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM
MEHMET ALİ ERBİL'DEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI LÜTFEN SESSİZ KALMAYALIM
TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs Ramazan Bayramı'nda ekranlara gelmeyecek
Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
Sarıgül yeni video yayınladı ama bu sefer kimse anlamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Antony Blinken Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Özcan Deniz Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 21'i yabancı 23 kişiye 80 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:12:45. #1.14#

title