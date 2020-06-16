AVCILAR'DA ALEVLİ GECE; SON ANDA EVDEN ÇIKTILAR AVCILAR'da iki katlı 3 ailenin oturduğu binanın yanında depo olarak kullanılan kömürlükte dün gece yangın çıktı.

AVCILAR'da iki katlı 3 ailenin oturduğu binanın yanında depo olarak kullanılan kömürlükte dün gece yangın çıktı. İçeride oturanların son anda dışarı çıktığı yangında ölen ya da yaralanan olmadı, kömürlük ve çatı katı tamamen yandı.

Firuzköy Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında binanın yanındaki depo olarak kullanılan kömürlükte başladı. Alevler yükselirken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü ve 3 ailenin oturduğu binanın çatısına kadar yükseldi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak, çatı ve içindeki bütün eşyalar tamamen yandı. Alevlerin etkisiyle yolun karşı tarafındaki evin camları da patladı, ağacın dalları da kısmen yandı.

Mustafa Çetin, binada biri kardeşi olmak üzere 3 ailenin oturduğunu, alevleri söndürmek için sıkılan suyun evlerdeki parkelerin de kabarmasına neden olduğunu söyledi. Evleri zarar gören aileler, polise giderek kimse ile aralarında sorun bulunmadığını ancak, yangının soruşturularak aydınlatılmasını, çıkış nedeninin araştırılmasını istediler.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu ile çekilen yangın (Kısa görüntü ve fotoğraflar)-Yanan kömürlüğün hali-Yanmış eşyalar-Yanan çatı katındaki eşyalar-Çatının görüntüsü-Mustafa Çetin ile röportaj-Mustafa Çetin, yanmayan bayrakları gösterirken

Kaynak: DHA