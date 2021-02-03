Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
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Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada

03.02.2021 12:34 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:42
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada

Son dakika gündem haberi... AVCILAR'dan Başakşehir'e giden sürücünün yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

AVCILAR'dan Başakşehir'e giden sürücünün yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü ve itfaiyenin çabalarına rağmen otomobil metal yığınına döndü. Otomobilin alev alev yanması kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Avcılar TEM Otoyolu Yanyol'da Başakşehir yönüne giden aracın alt tarafından ses geldiğini fark eden sürücü Akif Cav, otomobili yolun sağ tarafına çekti. Aracın altından alevlerin yükseldiğini gören Cav, alevlere yangın tüpü ile müdahale etti. Cav alevleri söndürmeyi başaramazken, yoldaki diğer sürücülerin haber verdiği itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Akif Cav, "Aracın altından ses gelince aksın koptuğunu zannettim. Arabayı sağa çektim. İnince baktım alevler çıkıyor. Müdahalelerime rağmen söndüremedim" dedi.  Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(LAR)


Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada
Son dakika... Avcılar'da alev topuna dönen otomobil kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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