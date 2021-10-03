Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

AVCILAR'da alacak konusunda çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da alacak konusunda çıkan tartışmada silahla vurulan bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Ambarlı Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerindeki bir otopark önünde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Yaşar Ç., daha önce borç olarak verdiği 40 bin TL'yi Ayhan Y.'den isterken onu tehdit etti. Bunun üzerine Ayhan Y., Ahmet S. ve birkaç kişi ile birlikte Yaşar Ç.'nin bulunduğu otoparka geldi. Yaşanan tartışma sonrasında şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S. silahlarını çekerek Yaşar Ç.'ye birkaç el ateş etti. Kaçmaya çabalayan Yaşar Ç. boynundan yaralandı. Olayın bildirilmesinden sonra bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa bir süre sonra şüpheliler Ayhan Y. ve Ahmet S.'yi gözaltına aldı. Kullandıkları silahları da ele geçiren polis, şüphelilerin yanında gelen iki kişiyi daha gözaltına aldı. Ağır yaralanan Yaşar Ç., ambulansla kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı incelemeler yaptı. Soruşturma devam ediyor.


Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Avcılar'daki patlamada ev bu hale geldi

Son dakika: Avcılar'daki patlamada ev bu hale geldi

 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam ilk kez konuştu: 4 aydır birlikteydik

 Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi

Irak'ın Enbar vilayetinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Pınar Deniz
Spor Marcao Salih Uçan Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcılar'da alacak tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 16:37:06. #1.11#