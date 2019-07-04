Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.

Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.

Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA