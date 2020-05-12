Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
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Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Avcılar'dabulunan Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'ne gelen hırsızlar ilaçları, aşıları ve bilgisayarları çaldı.

Avcılar'da aile sağlığı merkezinden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
12.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:16
Avcılar'dabulunan Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'ne gelen hırsızlar ilaçları, aşıları ve bilgisayarları çaldı. Yedi defa hırsızlık olayı ile karşı karşıya geldiklerini sağlık merkezi çalışanları, hasta kayıt bilgisayarı olmadığı için bugün hizmet veremedi. Kilitli kapıyı kıran şüphelilerin hırsızlık anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Bizimevler Aile Sağlık Merkezi'nde saat 01.30'da gelen iki şüpheli kapıyı kırarak içeri girdi. Bütün odaların kapılarını tekmelerle kıran hırsızlar daha sonra merkezde bulunan bilgisayarları, ilaçları, aşıları ve değerli eşyaları alarak buradan uzaklaştı. Sabah saatlerinde sağlık merkezine gelen çalışanlar durumu polise ihbar etti. 

Polis hırsızlık olayı ile ilgili görüntü kayıtlarını incelerken, daha önce 7 defa Aile Sağlık Merkezi'nde hırsızlık olayının yaşandığı ortaya çıktı. Hırsızlık olayı nedeniyle merkezin kapısına "Hırsızlıktan dolayı hizmet verilmemektedir" yazısı asıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"DEFALARCA AYNI ŞEYİ YAŞADIK"Burada çalışan hemşire Demet Sepetoğlu, "Bu 7'nci hırsızlık girişimi. Defalarca aynı şeyi yaşadık. Bu diğerlerinden çok farklıydı. Zaten virüs olayı nedeniyle zaten stresli çalıştığımız dönemde bunun başımıza gelmesi çok üzücü. Bizi derinden sarstı. Kabus gibiydi, her taraf döküktü. Açıkçası saat 17.00'da mesai bitiminin çıkışında içeride hasta olmamasına rağmen çok fazla araba vardı. ve araba camlarını silen iki kişi vardı. Biz buna anlam veremedik. Ama daha sonrasında gece kamera kayıtlarını izlediğimde onlara benzer kişilerin olduğunu fark ettim." dedi.  

"KAPIMIZ DEMİR ONU BİLE KIRIP GİRDİLER"Doktor Deniz Bostancı ise, "Artık bıktık. İlaçlarımızın hiç biri yok. Bilgisayarlarımız yok. Artık 7-8 sayısını unuttuk yardım istiyoruz. Kapımız demir onu bile kırıp girdiler. Artık ne yapalım. Bir keresinde polis camdan girenleri buldu ama diğer hırsızlık olaylarında kişileri bulamadılar. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Reçete yazamıyoruz. Halk mağdur biz mağdur."

O ANLAR KAMERADAÖte yandan hırsızlık anları sağlık merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 şüpheli içeride gezerek, odalara giriyor. Şüphelilerden biri kilitli olan kapıyı tekmeleyerek kırıyor. Sağlık merkezinden bilgisayarı da alan şüpheliler daha sonra buradan kaçarak, uzaklaşıyor.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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