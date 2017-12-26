Avcılar'da Afet Bilinci Paneli

Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri eğitim toplantısında güncel deprem bilgileri, afet anında yapılması gerekenler ele alındı.



"Çağdaş ve uygar toplumlar organize olmuş toplumlardır" ilkesiyle hareket eden Avcılar Belediyesi, eğitim, sanat ve kültürel anlamda devam ettiği çalışmalarına, sosyal sorumluluk projeleri ile de hız kesmeden devam ediyor. Avcılar Belediyesi tarafından gelenekselleştirilerek, her ayın son pazartesi günü yapılan ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) eğitim toplantısı, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu'nda gerçekleşti.



Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık, Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Berber'in anlatımı ile gerçekleşen "Güncel Deprem Bilgileri" konu başlıklı toplantıya Avcılarlı vatandaşların ilgisi yoğundu.



Eğitim seminerinde; olası bir afet durumunda yaralanan kişileri sağlık ekiplerine ulaştırıncaya kadar geçecek sürede, nasıl davranılması gerektiği, eldeki yöntemlerle nasıl yardımcı olunması gerektiği ve sonrasında kalıcı bir hasara sebep olmamak için doğru davranış yöntemleri ve doğru taşıma tekniklerin nasıl olması gerektiği anlatıldı.



"Önemli olan ne kadar hazır olduğumuz"



Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli konu ile ilgili olarak, "Depremin ne zaman ve kaç şiddetinde olacağı değil, bizim ne kadar hazırlıklı olduğumuz önemlidir. Avcılar'da olası bir afet durumu sonrası hayatı ne kadar hızlı normalleştirebiliriz bunların planını yapıyoruz. Toplanma yerlerinden süresiz enerjili akıllı direklere, toplanma alanlarında yiyecek ve barınakların hazır bulundurulmasından ve olası bir afet durumunda Avcılar'da yaşayan engelli bir vatandaşımızı kimin kurtaracağına kadar, hesaplarımızı yapıyoruz. Avcılar denilince akla ilk önce deprem değil, Japonya gibi depremle nasıl başa çıkıldığını gösteren kent gelecektir" dedi. - İSTANBUL