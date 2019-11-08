Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin...
Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
08.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:04
Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin...