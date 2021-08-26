Avcılar'da 5 dalda başlatılan gönüllülük hareketi için tanıtım toplantısı yapıldı
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Avcılar'da 5 dalda başlatılan gönüllülük hareketi için tanıtım toplantısı yapıldı

Avcılar'da 5 dalda başlatılan gönüllülük hareketi için tanıtım toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da gönüllülük bilincinin oluşturulması amacıyla; Hayvan Hakları, Afet, Toplum Sağlığı, Çevre ve Sosyal Hizmetler Gönüllüsü olmak üzere 5 dalda gönüllülük hareketi başlatıldı.

Avcılar'da gönüllülük bilincinin oluşturulması amacıyla; Hayvan Hakları, Afet, Toplum Sağlığı, Çevre ve Sosyal Hizmetler Gönüllüsü olmak üzere 5 dalda gönüllülük hareketi başlatıldı. Hareketin tanıtım toplantısı Halide Edip Adıvar Parkı'nda yapıldı.

Avcılar Belediyesi, gönüllülük bilincini arttırmak için 5 farklı alanda gönüllülük hareketi başlattı. Bu hareket kapsamında Hayvan Hakları Gönüllüsü, Afet Gönüllüsü, Toplum Sağlığı Gönüllüsü, Çevre Gönüllüsü ve Sosyal Hizmetler Gönüllüsü olmak üzere 5 dalda oluşturulan gönüllük hareketi Halide Edip Adıvar Parkı'nda yapılan tanıtım toplantısıyla halkla buluşturuldu. Tanıtım toplantısı Avcılar Belediyesi öğretmenlerinin müzik dinletisiyle başladı. Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve ilçedeki vatandaşlar katıldı. Programdan sonra ise parkta kurulan stantlardan gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.

"Gönüllülük hareketini güçlendirmek, ülkemizi huzurlu yaşama taşıyacak"

Avcılar'ın gönüllülük konusunda çok önemli işler başardığını ve başaracağını dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "25 yıl aktif sivil toplumda çalışmalar yürüttüm ve oradan enerjimi aldım. İnsanlara yardımcı oldukça, insanların dertlerini çözdükçe, mutluluğum ve heyecanım büyüdü. Avcılar'ı ne ile tarif edersiniz dediklerinde; Avcılar güzel insanların kenti diye tarif etmiştik. Güzel insan olmanın en önemli kriterlerinden biri toplum için gönülden hizmet vermek. Ben Avcılar'ın bu konuda çok önemli işler başardığını ve başaracağını söyleyebilirim. Bu gönüllü hareketini güçlendirmeniz ve bu trene binmeniz başta Avcılarımızı, akabinde ülkemizi ve tüm dünyayı daha iyiye, daha huzurlu ve güvenli bir yaşama taşıyacaktır" açıklamasında bulundu.

77 yaşında gençlere örnek oldu

Avcılar Belediyesi'nin gönüllülük konusuna önem verip öne çıkarmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden 77 yaşındaki Suat Dülger, "Bugün Avcılar Halide Edip Adıvar Parkı'nda belediyemizin düzenlediği bu güzel etkinlikteyiz. Çok güzel bir konser izledik. 5 konuda gönüllülük seçenekleri vardı. Ben çevre gönüllülerine üye oldum. Çevre konusunda çok duyarlıyım. Kendi kendime bir şeyler yapıyordum ama şimdi örgütlü olarak çok daha iyi hizmetler vereceğimize inanıyorum. Yapacağımız çalışmalara bağlı olarak kendimi çok mutlu hissediyorum. Belediyemizin de önem verip bu duyarlılığı öne çıkarması ve halkımızı da katması gerçekten çok güzel. Avcılarlı komşularımızı da bu konular hakkında duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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