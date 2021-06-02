AVCILAR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
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AVCILAR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

AVCILAR'DA 5 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

İhsan DÖRTKARDEŞ/ AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü. 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu, Beylikdüzü istikameti Şükrübey Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen kazada 5 otomobil birbirlerine çarptı. Araçların hasar gördüğü kaza yerine çok sayıda polis ve 112 ambulansı sevk edildi. D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü yönünde meydana gelen kazada şans eseri küçük sıyrıkların dışında yaralanma olmadığı belirlendi. Üç şeritli yolda ulaşım bir süre tek şeride düştü. Kaza yapılan araçların çekilmesi ile trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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