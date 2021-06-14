AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
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AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği'nin çağrısı üzerine Kızılay tarafından kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasında, Avcılar'da 48 kez kan bağışında bulunan Bilal Mukan'a (51) teşekkür plaketi verildi.

İSTANBUL Valiliği'nin çağrısı üzerine Kızılay tarafından kent genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasında, Avcılar'da 48 kez kan bağışında bulunan Bilal Mukan'a (51) teşekkür plaketi verildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden Kızılay'ın kan bağışı kampanyası çerçevesinde, Avcılar Havuz Meydanı'nda kurulan çadırda 3 gün boyunca kan bağışı yapılabilecek. Kaymakam Kemal İnan'ın kan bağışında bulunduğu kampanyada, bugüne kadar 48 kez kan bağışında bulunan tornacı Bilal Mukan'a teşekkür plaketi verildi. 11'inci kan bağışında bulunan Leyla Bayram İlkokulu Müdürü Mustafa İsmail Akçay, "Herkesi davet ediyorum. Bir gün bize de kan lazım olacağını unutmamalıyız" dedi.

Kaymakam Kemal İnan, kan vermenin vergi verme gibi bir vatandaşlık görevi olduğunu belirtirek, kampanya ile Kızılay'ın kan stoğuna katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Kızılay Şube Başkanı Sabri Bakış da, "Kan stoğumuz azaldı. Kan ver, can ver kampanyamızın yurt geneline yayılması düşünülüyor" diye konuştu.

AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
AVCILAR'DA 48 KEZ KAN BAĞIŞLAYAN TORNACIYA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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