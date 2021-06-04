AVCILAR'DA 42 YILLIK BİNANIN İKİ BALKONU ÇÖKTÜ
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AVCILAR'DA 42 YILLIK BİNANIN İKİ BALKONU ÇÖKTÜ

AVCILAR'DA 42 YILLIK BİNANIN İKİ BALKONU ÇÖKTÜ
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da 42 yıllık bir binanın iki balkonu çöktü.

AVCILAR'da 42 yıllık bir binanın iki balkonu çöktü. Binada paniğe neden olan olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinlerin tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları istendi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerindeki 42 yıllık 13 daireli Sezer Apartmanı'nın ikinci kat balkonu saat 01.00 sıralarında çöktü. Çöken balkondan kopan parçalar alt kattaki balkonun da çökmesine neden oldu. Olay sırasında bina önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Balkondan kopan parçalar nedeniyle bina önünde park halindeki bir otomobilde ise hasar oluştu.

EVLERİNİ TERK ETMEK İSTEMEDİLERİhbar üzerine itfaiye, olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar Belediyesi'ne bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü mühendisleri, yaptıkları incelemede binanın tedbir amacıyla tahliye edilmesini istedi. Bazı bina sakinleri gece saatlerinde Gidecek yerleri olmadığını belirterek kendilerine kalacak yer gösterilmesi istedi. Binada yaşlı ve yatağa bağımlı kişiler de olduğu söyleyen bazı bina sakinleri evlerini terk etmedi. Bina çevresine bariyerler yerleştiren belediye ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.Binanın 17 Ağustos 1999 depreminden sonra güçlendirildiğini söyleyen apartman sakinleri, beton ve demirlerinde korozyon görülen balkonların çürük olduğunu ifade etti. Apartman sakinlerinin yarısının kentsel dönüşüm kapsamında binayı yenilemek istedikleri ancak bazı kişilerin yenilemeye karşı çıktıkları belirtildi.

Geçen yıl Eylül ayında yine Avcılar'da bir binanın balkonu çökmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı. Cihangir Mahallesi'nde de 3 ay önce başka bir binanın iki balkonu çökmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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