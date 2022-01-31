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Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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Avcılar'da 4. kattan düşen kadın öldü

Avcılar'da bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir binanın 4. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Kübra Ece, dün sabaha karşı Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katından henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ece, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Gümüşpala, Avcılar, Güncel, Haber

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