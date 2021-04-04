AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
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AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ

MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde başladı.

MİLLİ  Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ÖSYM tarafından 81 ildeki 95 sınav merkezinde başladı. Avcılar'daki sınav merkezine kimliksiz gelen eve gidip- gelinceye kadar sınav saatine 4 dakika geç kalan aday  sınava alınmadı. Velilerin, adayın içeriye alınması yönündeki tüm ısrarları sonuç vermedi.

Avcılar Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi'ndeki sınav için gelen adaylardan Ahmet Konca, telaş içerisinde yanına kimliğini almadığını fark etti. Binaya girdikten sonra kimliği yanında olmadığı anlaşılan Konca'ya saat 10.00'a kadar bunu  gidip getirmesi gerektiği hatırlatıldı. Evi yakında olan Ahmet Konca saat 09.45 sıralarında binadan ayrılarak kimliğini almaya gitti. Konca'nın ayrılmasından sonra başta okuldaki güvenlik görevlisi olmak üzere dışarıda bekleyen öğrenci velileri  sınava yetişip- yetişemeyeceği konusunda endişelendi.  Saat 10.04'te kimliğini alarak gelen Ahmet Konca, tüm ısrarlarına rağmen okulun bahçe kapısını açtıramadı. Çaresiz adayı gören diğer öğrenci velileri de özel güvenlik görevlisi ve polis memuruna  Ahmet Konca'nın içeri alınması için dakikalarca dil döktü. Sınava başlanmasına 10 dakikadan fazla zaman kaldığını belirten velilerin tüm çabası sonuç vermeyince Konca  elindeki sınava giriş kağıdını buruşturarak yere atarak uzaklaştı.

AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ
AVCILAR'DA 4 DAKİKA GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI... VELİLERİN ISRARI SONUÇ VERMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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