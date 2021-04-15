AVCILAR'DA 3 KATLI APARTMANDA YANGIN
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AVCILAR'DA 3 KATLI APARTMANDA YANGIN

AVCILAR'DA 3 KATLI APARTMANDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da, 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Avcılar'da, 3 katlı apartmanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın son katında, saat 19.20 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede apartmanın son katını tamamen saran alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, son katta bulunan daireler kullanılmaz hale geldi.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDIYangında yaşanan korku dolu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülere apartmanın son katını tamamen saran alevler yansıdı.

Görüntü dökümü: -------------- Cep telefonu kamerası-Etrafı kaplayan dumanlar-Son katın alevli şekilde yanmasıAktüel-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlaması-Yangının çıktığı bina-Yangının çıktığı daire

-Genel ve detay 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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