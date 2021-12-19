AVCILAR'DA 3 BİNANIN ÇATISI YANDI; ÇATIYA ÇIKAN KİŞİ KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, bir binanın çatısına yangın çıktı. Yangın, çevredeki iki binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanma olmazken, çatıda bulunan bir kişinin alevlere yaklaşması dikkat çekti. Çatıların alevlere teslim olduğu anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Avcılar Tahtakale Emir Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatısında, saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iki binanın çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşların yardımı ile binada oturanlar, kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu, 3 binanın çatısında devam eden yangın söndürüldü. Yangında, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ÇATIYA ÇIKARAK ALEVLERE YAKLAŞTI

Öte yandan binanın çatısında çıkan yangın, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde çatıların alevli şekilde yandığı görüldü. Yangının başladığı binanın bitişiğindeki başka bir binanın çatısına çıkan bir kişinin ise alevlere çok yaklaştığı görüldü. Daha sonra o kişi, vatandaşların tepkisi üzerine aşağıya indi.

BİNADAN 4 ÇOCUK İNDİRDİM

Yangın çıktığı sırada binadaki çocukları dışarıya çıkaran Ferhat Sezginoğlu, Pencereyi açtığımda, karşıdaki bina yanıyordu. Yanan binaya girerek, ikişer ikişer 4 tane çocuk indirdim. 3'ncü kez giremedim, dumandan etkilendim. Bir de kadın vardı. Kendisi aşağıya indi. İtfaiye de 10 dakika içinde geldi, müdahale etti dedi.