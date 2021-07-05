AVCILAR'DA 2 ŞÜPHELİ 5 KİLOGRAM ESRARLA YAKALANDI

AVCILAR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, evde 5 kilogram esrar, çelik yelek, sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

AVCILAR'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, evde 5 kilogram esrar, çelik yelek, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.C. ve S.M.?nin oturduğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken, evde ise 5 kilo 192 gram esrar, sahte sürücü belgesi, 5 kalaşnikof fişeği, 9x19mm çapında 36 fişek, çelik yelek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Mahkemeye dün sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı