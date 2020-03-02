Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü
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Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü

Avcılar'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:50
Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü

'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Sokağı'ndaki 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken her iki çatıda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü
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