Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü

02.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:04

Avcılar'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokağı'ndaki 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken her iki çatıda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA