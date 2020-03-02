Avcılar'da 2 binadaki çatı yangını söndürüldü
Avcılar'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Avcılar'da 2 binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Akpınar Sokağı'ndaki 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle yandaki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken her iki çatıda maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA