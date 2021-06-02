Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Avcılar'da, iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı.

Avcılar'da, iki aile arasında sokak ortasında kavga çıktı. Av tüfeği ile ateş açılan kavgada biri kadın dört kişi yaralandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri, cadde üzerinde kavga etti. Taraflar, birbirlerine yumruk ve kesici aletlerle saldırmaya başladı. Kavganın taraflarından bir kişi, kamyonetinden aldığı av tüfeği ile ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen ve olayla alakası olmayan bir kişiyle, kavgaya karışan biri kadın üç kişiye isabet etti. Yaralananları görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırgan ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan kavganın tarafı olan aile üyeleri kamyonete zarar vererek, camlarını kırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 


- İstanbul
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Son dakika haber! Avcılar'da 2 aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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