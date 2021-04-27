AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
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AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 17 günlük 'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti. Avcılar'daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilikkaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na iletmeleri istendi. Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları vatandaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU
AVCILAR'DA 17 GÜNLÜK KISITLAMA İÇİN İZİN BELGESİ İSTEYENLER KAYMAKAMLIĞA KOŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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