Avcılar'da 17 Ağustos'un 21'inci yılında da yüzlerce riskli binada yaşam sürüyor
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Avcılar'da 17 Ağustos'un 21'inci yılında da yüzlerce riskli binada yaşam sürüyor

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde en çok can kaybı ve hasarın olduğu yerlerden Avcılar'da aradan geçen 21 yıla rağmen 17 Ağustos'ta orta riskli olarak gösteren 354 bina hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor.

Avcılar'da 17 Ağustos'un 21'inci yılında da yüzlerce riskli binada yaşam sürüyor
15.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:09

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde en çok can kaybı ve hasarın olduğu yerlerden Avcılar'da aradan geçen 21 yıla rağmen 17 Ağustos'ta orta riskli olarak gösteren 354 bina hasar durumunu ve olası depremde yıkılma ihtimalini koruyor. Sokak aralarında bulunan riskli binaların dışarıdan görüntüsü korku yaşatırken geçtiğimiz yıl Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Son 1 yılda 3 bine yakın bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkılırken, Avcılar Belediyesi tarafından yapılan dijital uygulama ile risk durumuna göre binalar farklı renklerde gösterilerek kentsel dönüşüme girme durumları da anlık görülüyor.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Gölcük Depremi sonrası 206 kişinin hayatını kaybettiği Avcılar'da, 27 yapının yerle bir olmuş, 86 adet yapı ise ağır hasar görmüştü. Binlerce evinde hasarlı olarak kaydedildiği ilçe 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresinin yıkılmasıyla deprem gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kalmıştı. Avcılar'da depremin ardından geçen 21 yıllık süreye rağmen birçok binanın hasar durumunun devam ettiği öğrenildi. Ara sokaklarda bulunan 30 yıla yakın ve aşkın ömrüyle binaların dış görüntüsü bile korkuya sebep olurken Avcılar Belediye Başkanı Avukat Turan Hançerli riskli yapıların son durumunu değerlendirdi. Başkan Hançerli'nin göreve geçtiği ilk dönemden bu yana yaklaşık 3 bin binanın kentsel dönüşüme girmesi ise dikkat çekti. Hançerli ayrıca riskli binaların haritasını gösteren 'Avcılar Kentsel Dönüşüm Uygulaması'nı da anlattı. Uygulama üzerinde risk durumlarına göre binaların farklı renkte işaretlendiğini söyledi.

Avcılar'ın deprem nedeniyle riskli yapılarının olduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hızlandığını da ifade eden Hançerli, eski binaların önemli bir kısmının durduğunu kaydederek, "Bizde 2013 yılında 2019 yılına kadar gerçekleşen konut yenileme sayısı 3 bin 500 civarın 2019'dan 2020'ye kadar gerçekleştirdiğimiz yenileme sayısı da yaklaşık 3 bin civarında. 6 yılda gerçekleşen ile 1 yılda gerçekleşen neredeyse eşdeğer. 26 Eylül Depremi'nden sonra biz 3 bini aşkın binaya girdik. Bu binaları gözlem yöntemi ile inceledik ve bin 400 binaya tebligat gönderdik. 26 Eylül'den hemen sonra yaptık bu işlemleri bu binaların teknik incelemesinin uzman ve bakanlık ile incelemesi gerektiği görüşümüzü ifade ettik" dedi.

17 Ağustos'un orta riskli 354 binasına yeni tebligat gönderildi

1999 yılından bu yana bulunan 354 adet hasarlı bina olduğunu ve bunlara yeni tebligat gönderildiğini ifade eden Hançerli, "Bunların önemli bir kısmında insanların oturumu devam ediyor. Bakanlıktan gelen talimat ile bunlara tebligatları yaptık. Korona virüs nedeniyle 3 ay daha ek bir süre verildi buralara. Bu binaların bir kısmı boşaldığı ve önümüzdeki 3 ay içinde buraların tamamının boşalması veya yasal usulüne uygun güçlendirme veya yapıldığına dair resmi belgeleri sunarlarsa yıkılmayacak. ya da buraların güçlü dirençli olduğu ispat edilemezse yıkım işlemleri gerçekleşecek" diye konuştu.

İlçe genelinde binalarda hızlı tarama testlerinin sürdüğünü söyleyen Hançerli en riskli olduğu düşünülen mahallenin adını verdi. Hançerli, "En riskli olduğu değerlendirmesini yaptığımız öncelik olduğu değerlendirmesini yaptığımız mahallemizde Denizköşkler Mahalle'mizde en hızlı şekilde tarama devam ediyor. Bu tarama sonuçları da yine bize önemli bir veri verecek ve bunun üzerinden de yürüyeceğiz. 200'ye yakın binaya girildi çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Denize doğru kayma iddiası gerçek dışı, doğru değil"

Avcılar zeminin kaygan bir zemin olduğu ile ilgili iddialara cevap veren Hançerli, "Denize doğru kayma iddiası vesaire bunlar gerçek dışı doğru değil. Avcılar zemini özelliklerini biliyoruz bir kaya zemin sert bir zemin değil bunları biliyoruz. Bu İstanbul'umuzun aslında çok önemli bir kısmı böyle çok az bir kısmının zemini kaya. Marmara Deniz kenarının tamamının toprağı böyle. Güngören formasyonu Bakırköy Formasyonu dedikleri bir toprak çeşidi. Dolayısıyla bu toprağın çok güvenli sert bir zemin olmadığını herkes biliyor. Bu zemine göre bina yapılamaz diyen de yok. Zemine özel önemleri dikkat alarak bina yapılması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor" dedi.

"Desteklerin artması lazım"

Devletin kentsel dönüşümde 3'te 1 faiz indirimi desteği imkanı sağladığını ve bunun önemli bir adım olduğunu belirten Hançerli, Avcılar Belediyesinin de işin ekonomik destek boyutundaki çalışmalarını anlattı. Hançerli, "Bu desteklerin artması lazım. Aslında afet gerçekleştiğinde maliyet çok daha gerçek. Afet gerçekleştiğinde artacak maliyet bedelinin bugün 10'da 1'ini harcasak sorunu çözüyoruz. Bugün o afet gerçekleştiğinde harcamak zorunda kalacağımız 10'da 1'i harcamak yönünde bir irade olmadığını ifade etmek isterim. Biz harç almıyoruz. Binanın yenilenmesi için en önemli unsur binada yaşayanların uzlaşması biz binada yaşayan hemşehrilerimizi komşularımızı anlaşması için 24 saat esasi ile çalışıyoruz. Bir bankayla anlaşma ve protokol yapıldı. Banka çok farklı opsiyonlarda kredi kolaylığı sağlıyor. Yine müteahhit ile vatandaş arasında sağlıklı bir iletişim kurulması ise danışmanlık hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

"17 Ağustos'un bize öğrettiği, hatırlattıklarının gereğini yapmak lazım"

Yeni deprem yönetmeliği öncesi yapılan 11 bin 893 kentsel dönüşüme girmesi gereken binadan 965'inin yenilendiğini ve hedeflerinde yüzde 8 buçuk civarında olduklarını kaydeden Hançerli, "Gideceğimiz limanı biliyoruz gitmemiz gereken limanı biliyoruz. Her türlü rüzgarı da arkamıza yanımıza almak için özel çaba sarf ediyoruz. Avcılarlı hemşehrilerim de bu konuda oldukça duyarlı ve yenilenme dirençli güçlü yapılar inşası için kollarını sıvamış durumdalar. Zorlukları var onların da o zorlukların beraber üstesinden gelmeye çalışan bir başkanları bir belediye yönetimi var. Biz Avcılar halkımızın muhtemel depremde en az hasar görmesi için koşarak çalışıyoruz. 17 Ağustos insanlığın önemli günlerinden ve unutmamız gereken günlerinden. Unutmamak beraberinde gereğini yapmamızı gerektirir. Kuru kuruya bir anlam ifade etmez. 17 Ağustos'un bize öğrettiği hatırlattıklarının gereğini yapmak lazım. Konuşmanın vakti çoktan geçti. Haydi işe koyulalım ve yapalım. Çünkü depremle ilgili yapacak çok şeyimiz var. Sadece Avcılar'da değil tüm İstanbul'da ve Türkiye'de. Haydi işe koyulalım ve yapalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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