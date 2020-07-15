AVCILAR'DA 15 TEMMUZ ANMASI VE DEMOKRASİ NÖBETİ
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AVCILAR'DA 15 TEMMUZ ANMASI VE DEMOKRASİ NÖBETİ

Avcılar'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu.

AVCILAR'DA 15 TEMMUZ ANMASI VE DEMOKRASİ NÖBETİ
15.07.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:55

Avcılar'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü nedeniyle yapılan anma programının ardından demokrasi nöbeti tutuldu. 

Avcılar Kaymakamlığı'nın organize ettiği, belediye ve çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin destek verdiği etkinlik, Merkez Mahallesi'ndeki Havuz Meydanı'nda yapıldı. Kaymakam Kemal İnan ile belediye başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Bekir Derin'in, darbe gecesi şehit olanlar için okuduğu dua ardından konuşan Kaymakam İnan, darbe yapanların bu kez karşılarında canlarını ortaya koyan Türk Milleti'ni gördüklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan oluşan sergi gezildi. Vatandaşlar gece saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. 

Kaynak: DHA

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