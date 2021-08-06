AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU
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AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu.

AVCILAR'da, sitenin içindeki kafenin çatısına 15'inci kattan düşen mermer parçası felakete neden oluyordu. Mermer ile çatıdaki parçalar kafedeki küçük kızın hemen yanına düştü. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı saat 22.30 sıralarında Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan sitenin içindeki kafede yaşandı. Kafenin hemen üzerindeki bloğun 15'inci katındaki mermer parçası, kafenin çatısına düştü. Çarpmanın etkisi ile çatı, o sırada kafede yemek yiyen bir kız çocuğunun hemen yanına çöktü. Kafenin içindeki müşteriler büyük panik yaşarken, olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kafede hasar meydana gelirken, iş yeri sahibinin dairede yaşayanlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan korku dolu anlar ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU
AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU
AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU
AVCILAR'DA 15'İNCİ KATTAN DÜŞEN MERMER PARÇASI FELAKETE NEDEN OLUYORDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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