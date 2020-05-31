AVCILAR'DA 15 GÜNDE 2'NCİ KEZ 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NI İHLAL ETTİLER
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AVCILAR'DA 15 GÜNDE 2'NCİ KEZ 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NI İHLAL ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sürerken yapılan denetimlerde bu kısıtlamayı 15 günde 2'nci kez ihlal ettikleri belirtilen iki kişi hakkında tutanak düzenlendi.

31.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:30

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması sürerken yapılan denetimlerde bu kısıtlamayı 15 günde 2'nci kez ihlal ettikleri belirtilen iki kişi hakkında tutanak düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, D-100 Karayolu'ndaki Avcılar Köprüsü altında sürdürdükleri denetimde durdurdukları bir araçtaki iki kişinin sokağa çıkma izinleri bulunmadığını belirledi. Görevlilere iki hafta önce de haklarında tutanak düzenlendiğini belirten Salih İ. ile Mehmet Zeir E. isimli kişiler, kendileri için tutanak hazırlanmamasını istedi. Görevliler, yasağa mutlaka uyulması gerektiğini belirterek, Umum Hıfzıssıhha Kanunu 'nun 285'inci maddesi uyarınca tutanak hazırladı. Tutanak ile birlikte kesilecek ceza miktarının kaymakamlık tarafından tespit edileceği kişi başına 3 bin 150'şer TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.

AVCILAR'DA 15 GÜNDE 2'NCİ KEZ 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI'NI İHLAL ETTİLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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