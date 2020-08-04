Avcılar D-100 Karayolu'nda trafiği kilitleyen kaza
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Avcılar D-100 Karayolu'nda trafiği kilitleyen kaza

Avcılar D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Avcılar D-100 Karayolu'nda trafiği kilitleyen kaza
04.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:02
Avcılar D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan TIR ve 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 15.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre lastiği patladığı için sağ şeritte bekleyen 34 BRA 257 plakalı TIR'a arkadan gelen B.A. kontrolündeki 34 AAE 273 plakalı otomobil çarptı. TIR'a çarpan otomobile ise Ş.K.'nin hakimiyetindeki 34 BOV 514 plakalı başka bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle Topkapı istikametinde trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazayı gören bir kişi, "Ben burada bekliyordum. İlk lastiği patlayan TIR durdu. Arkadan gelen siyah otomobil TIR'a çarptı. Diğer beyaz otomobil ise siyah otomobile çarptı. Çok şükür çok bir şey yok." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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